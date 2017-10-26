Пожизненное заключение грозит жителям Хабаровска, подозреваемым в убийстве таксиста

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Хабаровск, 26 октября. Трое жителей Хабаровского края подозреваются в убийстве таксиста, уголовное дело передано в суд.

По информации пресс-службы краевой прокуратуры, трагический инцидент произошел 8 марта 2017 года. Трое мужчин вызвали такси, чтобы добраться из Хабаровска в село Новокуровка. Они совершили нападение на водителя автомобиля, чтобы похитить транспортное средство и ценное имущество, находящееся при шофере. Обвиняемые нанесли более 15 ударов ногами и руками по голове и телу мужчине, который скончался на месте от ушиба головного мозга. Злоумышленники скрылись с места преступления на украденном автомобиле стоимостью 300 тысяч рублей, также они похитили мобильный телефон и одну тысячу рублей наличными.

В настоящее время уголовное дело по двум статьями «Разбой» и «Убийство» передано в суд. Если суд признает мужчин виновными, то им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.