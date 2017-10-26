Пожарные сбросили на горящую траву около 500 тонн воды в Хабаровске

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Хабаровск, 26 октября. Сотрудники пожарно-спасательной службы города Хабаровска ликвидировали пожар на островах Кабельный и Дачный.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, пожарно-спасательный отряд провел воздушную разведку, связанную с обнаружением пожаров на территории Хабаровска и прилегающей местности к городу. Сотрудники МЧС зафиксировали возгорание в Смидовичском районе, для ликвидации пожара были подняты два вертолета Ми-8 и Ми-26, которые совершили 34 сброса воды объемом более 460 тонн на очаги возгорания.

Отмечается, что быстрому распространению пламени способствовали сухая трава и мусор, а ветер не позволял возгоранию локализоваться в определенной точке. Сотрудники МЧС просят быть аккуратнее и внимательнее в обращении с огнем рыбаков, охотников и дачников.