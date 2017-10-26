Почти 50 воспитанников заболели после ужина в футбольной школе в Якутии

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Хабаровск, 26 октября. Почти 50 детей в Якутии заболели после ужина в школьной столовой. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Отмечается, что 46 воспитанников детско-юношеской футбольной школы почувствовали недомогание после ужина в столовой учреждения в якутском Нерюнгри. Инцидент произошел 25 октября.

Семеро из пострадавших были госпитализированы. Также 39 детей находится на амбулаторном лечении.

Все дети питались в столовой 15-й школы Нерюнгри.