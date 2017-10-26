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Политика
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Почти 50 воспитанников заболели после ужина в футбольной школе в Якутии
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    Почти 50 воспитанников заболели после ужина в футбольной школе в Якутии

    7:30  26 Октября 2017
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    Почти 50 воспитанников заболели после ужина в футбольной школе в Якутии

    Хабаровск, 26 октября. Почти 50 детей в Якутии заболели после ужина в школьной столовой. Об этом сообщает региональная прокуратура.

    Отмечается, что 46 воспитанников детско-юношеской футбольной школы почувствовали недомогание после ужина в столовой учреждения в якутском Нерюнгри. Инцидент произошел 25 октября.

    Семеро из пострадавших были госпитализированы. Также 39 детей находится на амбулаторном лечении.

    Все дети питались в столовой 15-й школы Нерюнгри.

    Почти 50 воспитанников заболели после ужина в футбольной школе в Якутии

    Автор: Алия Садыкова
    #дети #якутия
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