Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Ляшко озвучил возможные причины покушения на Мосийчука
Общество
Жителя Хабаровска, избившего хирурга, отправили в колонию строгого режима
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Жителя Хабаровска, избившего хирурга, отправили в колонию строгого режима

    5:18  26 Октября 2017
    32

    Жителя Хабаровска, избившего хирурга, отправили в колонию строгого режима

    Хабаровск, 26 октября. Житель Хабаровска, избивший хирурга, приговором суда будет отправлен в колонию строгого режима.

    Как сообщает пресс-служба регионального управления СК России, 31-летний мужчина за «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений» получил 1 год и 8 месяцев.

    Газета.ru напоминает, что инцидент имел место быть в июне этого года в городской больнице №10. Поступивший в приемный покой пациент стал вести себя неадекватно, и избил врача.

    «В ходе следствия злоумышленник полностью признал свою вину, раскаялся», — уточнили в СУ СК России.

    Автор: Константин Терехов
    #суд #хабаровск #су ск рф
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп

        Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп

        3:36   26 Октября 2017
        79
        МИД РФ назвал беспардонными заявления стран Запада в СБ ООН

        МИД РФ назвал беспардонными заявления стран Запада в СБ ООН

        22:37   25 Октября 2017
        351
        Путин и Штайнмайер обсудили возможность отправки миссии ООН в Донбасс

        Путин и Штайнмайер обсудили возможность отправки миссии ООН в Донбасс

        19:46   25 Октября 2017
        382
        Путин поручил проиндексировать пенсии военным с 2018 года

        Путин поручил проиндексировать пенсии военным с 2018 года

        14:52   25 Октября 2017
        2659