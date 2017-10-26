Жителя Хабаровска, избившего хирурга, отправили в колонию строгого режима

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Хабаровск, 26 октября. Житель Хабаровска, избивший хирурга, приговором суда будет отправлен в колонию строгого режима.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК России, 31-летний мужчина за «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений» получил 1 год и 8 месяцев.

Газета.ru напоминает, что инцидент имел место быть в июне этого года в городской больнице №10. Поступивший в приемный покой пациент стал вести себя неадекватно, и избил врача.