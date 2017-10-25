Операция «Путина 2017» выявила рекордное количество нарушений в Хабаровском крае

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Хабаровск, 25 октября. Сотрудники правоохранительных органов Хабаровского края зафиксировали почти двести правонарушений во время операции «Путина 2017». Это рекордное количество правонарушений.

Отмечается, что во время операции было изъято десять тонн рыбы вида лососевых, четыре с половиной тонны красной икры, 90 килограмм черной икры. В общей сложности сотрудники правоохранительных органов зафиксировали 178 сообщений о преступлениях, возбудили 130 уголовных дел.

Во время подведения итогов, как сообщает «AmurMedia.ru», начальник отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска управления МВД России по Хабаровскому краю Петр Складнев сообщил, что в этом году количество нарушений самое большое за все годы существования операции, то есть с 2007 года. Кроме этого отмечается, что такие цифры говорят об повышенной эффективности работы правоохранительных органов.