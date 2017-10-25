Впервые в истории «СКА-Хабаровск» вышел в четвертьфинал Кубка России по футболу

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Хабаровск, 25 октября. Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» стал первым четвертьфиналистом Кубка России по футболу.

В 1/8 финала Кубка России хабаровский клуб обыграл со счетом 2:0 «Динамо» из Санкт-Петербурга. Счет в матче открыл Георгий Навальновский на 61 минуте, а спустя 11 минут удвоил преимущество Мирослав Маркович.

Согласно статистике, больше ударов по воротам было у «СКА-Хабаровск» — 13. Хабаровская команда владела мячом 53% времени.

«СКА-Хабаровск» впервые в истории вышел в четвертьфинал кубка. Следующий соперник хабаровской команды определится в матче между «Шинником» из Ярославля и «Олимпийцем» из Нижнего Новгорода.