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Впервые в истории «СКА-Хабаровск» вышел в четвертьфинал Кубка России по футболу
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    Впервые в истории «СКА-Хабаровск» вышел в четвертьфинал Кубка России по футболу

    14:03  25 Октября 2017
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    Впервые в истории «СКА-Хабаровск» вышел в четвертьфинал Кубка России по футболу

    Хабаровск, 25 октября. Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» стал первым четвертьфиналистом Кубка России по футболу.

    В 1/8 финала Кубка России хабаровский клуб обыграл со счетом 2:0 «Динамо» из Санкт-Петербурга. Счет в матче открыл Георгий Навальновский на 61 минуте, а спустя 11 минут удвоил преимущество Мирослав Маркович.

    Согласно статистике, больше ударов по воротам было у «СКА-Хабаровск» — 13. Хабаровская команда владела мячом 53% времени.

    «СКА-Хабаровск» впервые в истории вышел в четвертьфинал кубка. Следующий соперник хабаровской команды определится в матче между «Шинником» из Ярославля и «Олимпийцем» из Нижнего Новгорода.

    Автор: Дарья Смолина
    #хабаровск #ска-хабаровск #кубок россии по футболу
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