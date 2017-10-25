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Уголовное дело после исчезновения человека возбудили в Хабаровском крае
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    Уголовное дело после исчезновения человека возбудили в Хабаровском крае

    12:04  25 Октября 2017
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    Уголовное дело об исчезновении человека возбудили в Хабаровском крае

    Хабаровск, 25 октября. Оперативники нашли автомобиль со следами крови в салоне в городе Комсомольск-на-Амур Хабаровского края, однако владельца машины не обнаружили, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Хабаровскому краю.

    Автомобиль марки Land Cruiser Prado был обнаружен около моста Мылки, который расположен в Комсомольске-на-Амуре, 23 октября. В автомобиле были найдены пятна крови и мобильный телефон владельца машины. Кроме этого сотрудники полиции нашли стрелянные гильзы от огнестрельного оружия.

    На данный момент информация о местонахождении владельца иномарки отсутствует.

    Следственный комитет края возбудил уголовное дело по статье убийство. На данный момент сотрудники проводят следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

    Как сообщает ИА Nation News, автомобиль принадлежит бизнесмену.

    Автор: Дарья Смолина
    #убийство #хабаровский край
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