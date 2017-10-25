Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Молодая девушка обворовала бабушку в Самаре
Спорт
«СКА-Хабаровск» сыграет с петербургской командой в Кубке России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «СКА-Хабаровск» сыграет с петербургской командой в Кубке России

    10:14  25 Октября 2017
    47

    «СКА-Хабаровск» сыграет с петербургской командой на Кубке России

    Хабаровск, 25 октября. Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» в рамках Кубка России сыграет с петербургским «Динамо». Об этом сообщается на официальном сайте Российской футбольной премьер-лиги.

    Матч 1/8 финала Кубка России состоится сегодня, 25 октября, в Хабаровске. Встреча пройдет на стадионе им. Ленина в 18:30 по хабаровскому времени.

    Напомним, что в 1/16 финала Кубка России «СКА-Хабаровск» встречался с московским клубом «Арарат» и выиграл со счетом 2:1. Открыл счет в матче футболист московского клуба, однако «СКА-Хабаровск» сумел во втором тайме забить два гола. Соперником»Динамо Санкт-Петербург» был «Зенит», которому не удалось обыграть своих земляков: «Динамо» оказалось сильнее — 3:2.

    Автор: Дарья Смолина
    #хабаровск #ска-хабаровск #кубок россии #кубок россии по футболу
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
    0:32
    Как избежать теракта на ЧМ по футболу: новую спецтехнику в сфере безопасности представили в Москве. ФАН-ТВ
    15:17
    Охранник «Эха Москвы» рассказал о задержании напавшего на журналистку Фельгенгауэр
    20:32
    Пять тезисов Саакашвили и успешный штурм полицейского оцепления в Киеве
    13:08
    Майдан в Киеве дал Порошенко пять дней, иначе судьба Чаушеску
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Куба ответила на обвинения в «акустических атаках» на дипломатов США

        Куба ответила на обвинения в «акустических атаках» на дипломатов США

        10:35   25 Октября 2017
        49
        Саакашвили объявился на Майдане, но разместился не в палатке, а в гостинице

        Саакашвили объявился на Майдане, но разместился не в палатке, а в гостинице

        10:15   25 Октября 2017
        100
        Новая волна вируса-шифровальщика сильнее всего ударила по России

        Новая волна вируса-шифровальщика сильнее всего ударила по России

        19:39   24 Октября 2017
        1963
        Россия заблокировала резолюцию СБ ООН по расследованию химатак в Сирии

        Россия заблокировала резолюцию СБ ООН по расследованию химатак в Сирии

        18:27   24 Октября 2017
        433