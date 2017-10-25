«СКА-Хабаровск» сыграет с петербургской командой в Кубке России

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Хабаровск, 25 октября. Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» в рамках Кубка России сыграет с петербургским «Динамо». Об этом сообщается на официальном сайте Российской футбольной премьер-лиги.

Матч 1/8 финала Кубка России состоится сегодня, 25 октября, в Хабаровске. Встреча пройдет на стадионе им. Ленина в 18:30 по хабаровскому времени.

Напомним, что в 1/16 финала Кубка России «СКА-Хабаровск» встречался с московским клубом «Арарат» и выиграл со счетом 2:1. Открыл счет в матче футболист московского клуба, однако «СКА-Хабаровск» сумел во втором тайме забить два гола. Соперником»Динамо Санкт-Петербург» был «Зенит», которому не удалось обыграть своих земляков: «Динамо» оказалось сильнее — 3:2.