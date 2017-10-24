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Происшествия
Женщина зарезала свою многодетную подругу в Хабаровске
Происшествия
Женщина зарезала свою многодетную подругу в Хабаровске
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    Женщина зарезала свою многодетную подругу в Хабаровске

    20:49  24 Октября 2017
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    Женщина зарезала свою многодетную подругу в Хабаровске

    Хабаровск, 24 октября. Жительница Хабаровска зарезала мать четверых детей весной этого года. Женщины были подругами. Об этом сообщают местные СМИ.

    Убийство произошло в середине апреля этого года. Женщина пришла к своей подруге – матери двоих детей – в гости. Она нелестно отозвалась о состоянии ребенка хозяйки дома. Женщина попросила уйти гостью, та стала обуваться в комнате. Между женщинами возникла ссора, которая переросла в драку. Хозяйка дома взяла нож и нанесла удар прямо в сердце своей подруге.

    Женщина вызвала полицию и скорую помощь. Она частично признала свою вину, отметила, что не собиралась убивать подругу.

    Индустриальный районный суд Хабаровска приговорил ее к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

     

    Автор: Дарья Смолина
    #убийство #хабаровск
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