Женщина зарезала свою многодетную подругу в Хабаровске

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Хабаровск, 24 октября. Жительница Хабаровска зарезала мать четверых детей весной этого года. Женщины были подругами. Об этом сообщают местные СМИ.

Убийство произошло в середине апреля этого года. Женщина пришла к своей подруге – матери двоих детей – в гости. Она нелестно отозвалась о состоянии ребенка хозяйки дома. Женщина попросила уйти гостью, та стала обуваться в комнате. Между женщинами возникла ссора, которая переросла в драку. Хозяйка дома взяла нож и нанесла удар прямо в сердце своей подруге.

Женщина вызвала полицию и скорую помощь. Она частично признала свою вину, отметила, что не собиралась убивать подругу.

Индустриальный районный суд Хабаровска приговорил ее к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.