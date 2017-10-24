Жители Хабаровского края собирают теплые вещи для бездомных

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Хабаровск, 24 октября. Благотворительный сбор теплых вещей был организован в Хабаровском крае в октябре этого года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Благотворительная акция «От теплого сердца» — это сбор теплых вещей для детей из семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. Первый раз акция прошла в 2016 году, и удалось собрать вещи для 600 семей.

«Они[вещи] не обязательно должны быть новыми, но - в хорошем состоянии», — сообщила начальник отдела по проблемам семьи и детства министерства социальной защиты населения края Наталья Меньшикова.

В этом году акция будет проходить с 10 октября по 30 ноября, в начале декабря вещи будут переданы всем нуждающимся.

Сообщается, что акция будет теперь ежегодной.