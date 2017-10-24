Хабаровский край готовится проводить ЧМ по хоккею с мячом

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Хабаровск, 24 октября. Хабаровский край готовится к проведению Чемпионата мира по хоккею с мячом, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Подготовку к мероприятию мы начали заблаговременно. Проработаны схемы доставки и размещения игроков, тренерского штаба, приглашенных vip-гостей», — отметил первый замминистра министерства физической культуры и спорта Всеволод Мохирев.

Соревнования пройдут с 29 января по 4 февраля 2018 года в дворце хоккея с мячом «Ерофей». Участники чемпионата мира станут восемь сборных команд: России, Швеции, Казахстана, США, Норвегии, Финляндии, Канады и Германии.

Отмечается, что мероприятие предполагает насыщенную информационную кампанию. Гостей познакомят с историей и традициями Хабаровского края, а также покажут главные достопримечательности.