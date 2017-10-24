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Хабаровский край готовится проводить ЧМ по хоккею с мячом
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    Хабаровский край готовится проводить ЧМ по хоккею с мячом

    18:59  24 Октября 2017  /обновлено: 19:17  24 Октября 2017
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    Хабаровский край готовится к проведению ЧМ по хоккею с мячом

    Хабаровск, 24 октября. Хабаровский край готовится к проведению Чемпионата мира по хоккею с мячом, сообщает пресс-служба правительства региона.

    «Подготовку к мероприятию мы начали заблаговременно. Проработаны схемы доставки и размещения игроков, тренерского штаба, приглашенных vip-гостей», — отметил первый замминистра министерства физической культуры и спорта Всеволод Мохирев. 

    Соревнования пройдут с 29 января по 4 февраля 2018 года в дворце хоккея с мячом «Ерофей». Участники чемпионата мира станут восемь сборных команд: России, Швеции, Казахстана, США, Норвегии, Финляндии, Канады и Германии.

    Отмечается, что мероприятие предполагает насыщенную информационную кампанию. Гостей познакомят с историей и традициями Хабаровского края, а также покажут главные достопримечательности.

    Автор: Дарья Смолина
    #хабаровский край #хоккей с мячом
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