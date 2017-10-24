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Общество
В Хабаровске зафиксированы случаи заболевания корью
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    В Хабаровске зафиксированы случаи заболевания корью

    14:27  24 Октября 2017
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    В Хабаровске зафиксированы случаи заболевания корью

    Хабаровск, 24 октября. Турист, отдыхавший на острове Бали и заболевший корью, уже заразил ребенка в своей семье. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

    Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю сообщает, что среди населения зарегистрированы два случая заболевания корью, которые подтвердились лабороторно. Заболевшие — турист и ребенок из его семьи, который не был вакцинирован против кори.

    Кроме этого зафиксировано восемь случаев подозрения на инфекционное вирусное заболевание. Сообщается, что это люди, которые контактировали с заболевшими.

    На данный момент проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий, осуществляется иммунизация населения против кори.

    Автор: Дарья Смолина
    #роспотребнадзор #корь #хабаровский край
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