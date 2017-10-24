Ревнивого подростка из Комсомольска-на-Амуре отправили в колонию за убийство и расчленение знакомого

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Хабаровск, 24 октября. Несовершеннолетнему молодому человеку из Комсомольска-на-Амуре суд назначил наказание в виде шести лет десяти месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии за убийство знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Хабаровскому краю.

Следствие установило, что молодой человек вместе со своим 19-летним знакомым гулял по парку в Комсомольске-на-Амуре. Несовершеннолетний стал упрекать своего знакомого в том, что он приставал к его девушке. 19-летний молодой человек отрицал данный факт. Далее разговор стал более агрессивным, подросток достал нож и ударил им знакомого. Молодой человек пытался убежать от нападавшего, но тот догнал его и нанес еще несколько ударов. От полученных травм молодой человек скончался. Подросток с помощью ножа отделил голову потерпевшего от тела и положил ее в рюкзак. На следующий день он выбросил ее в реку. Через несколько часов подростка задержали.