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Ревнивого подростка из Комсомольска-на-Амуре отправили в колонию за убийство и расчленение знакомого
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    Ревнивого подростка из Комсомольска-на-Амуре отправили в колонию за убийство и расчленение знакомого

    11:01  24 Октября 2017  /обновлено: 11:01  24 Октября 2017
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    Несовершеннолетний из Хабаровского края получил почти семь лет лишения свободы за убийство

    Хабаровск, 24 октября. Несовершеннолетнему молодому человеку из Комсомольска-на-Амуре суд назначил наказание в виде шести лет десяти месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии за убийство знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Хабаровскому краю.

    Следствие установило, что молодой человек вместе со своим 19-летним знакомым гулял по парку в Комсомольске-на-Амуре. Несовершеннолетний стал упрекать своего знакомого в том, что он приставал к его девушке. 19-летний молодой человек отрицал данный факт. Далее разговор стал более агрессивным, подросток достал нож и ударил им знакомого. Молодой человек пытался убежать от нападавшего, но тот догнал его и нанес еще несколько ударов. От полученных травм молодой человек скончался. Подросток с помощью ножа отделил голову потерпевшего от тела и положил ее в рюкзак. На следующий день он выбросил ее в реку. Через несколько часов подростка задержали.

    Автор: Дарья Смолина
    #убийство #хабаровск #комсомольск-на-амуре #хабаровский край
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