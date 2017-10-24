Не все кинотеатры Хабаровска рискнут показать «Матильду» Учителя

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Хабаровск, 24 октября. Не все кинотеатры Хабаровска решились показать фильм Алексея Учителя «Матильда», выходящий в прокат 26 октября. Местные кинопрокатчики объяснили подобное тем, что у них нет возможности усилить меры безопасности на время премьеры.

В частности, от показа картины отказались в кинотеатре «Совкино». Как сообщила ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела по связям с общественностью Краевого научно-образовательного творческого объединения культуры Елена Костюченко, полиция рекомендовала усилить меры безопасности в кинотеатре на время показов. Однако у кинотеатра «нет дополнительных средств на охрану».

Руководство сети «Киногигант», в котором картину Учителя покажут, заверило, что меры безопасности усилены, а сотрудники прошли специальный инструктаж.

В понедельник премьера фильма для журналистов состоялась в Мариинском театре в Петербурге. Показ прошел без эксцессов. Вокруг здания была усилена охрана, а немногочисленные противники картины зрителям не помешали: несколько человек у входа театр стояли с иконами и молились.