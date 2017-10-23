Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Турист из России разбился насмерть, катаясь на параплане в Индии
Происшествия
Тело женщины с ножевыми ранениями найдено на берегу речного залива в Хабаровске
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Тело женщины с ножевыми ранениями найдено на берегу речного залива в Хабаровске

    20:36  23 Октября 2017
    31

    Тело женщины с ножевыми ранениями найдено на берегу речного залива в Хабаровске

    Хабаровск, 23 октября. Женский труп с ножевыми ранениями обнаружен в Хабаровске на берегу затона.

    Тело женщины с колото-резаными ранениями найден в Краснофлотском районе на берегу затона около Заячего полуострова. После проведения экспертизы было предварительно установлено, что женщине около 30 лет, ей нанесли шесть ножевых ранений. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту «Убийства». Есть предположения, что убитой женщиной может оказаться пропавшая 29-летняя жительница Еврейской автономной области. Она исчезла 15 октября в селе Ленинске.

    Напомним, ранее сообщалось об инциденте, случившемся летом в Хабаровске. Пьяный мужчина убил незнакомца стамеской и поджег спрятанное под сухой травой тело.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #хабаровск
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        СК РФ раскрыл подробности нападения на журналистку Фельгенгауэр

        СК РФ раскрыл подробности нападения на журналистку Фельгенгауэр

        19:33   23 Октября 2017
        175
        Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

        Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

        13:13   23 Октября 2017
        165
        Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России

        Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России

        11:39   23 Октября 2017
        4539
        Сирия: Дамаск отказался считать Ракку освобожденной, пока в город не войдет армия САР

        Сирия: Дамаск отказался считать Ракку освобожденной, пока в город не войдет армия САР

        11:14   23 Октября 2017
        1280