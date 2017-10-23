Тело женщины с ножевыми ранениями найдено на берегу речного залива в Хабаровске

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Хабаровск, 23 октября. Женский труп с ножевыми ранениями обнаружен в Хабаровске на берегу затона.

Тело женщины с колото-резаными ранениями найден в Краснофлотском районе на берегу затона около Заячего полуострова. После проведения экспертизы было предварительно установлено, что женщине около 30 лет, ей нанесли шесть ножевых ранений. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту «Убийства». Есть предположения, что убитой женщиной может оказаться пропавшая 29-летняя жительница Еврейской автономной области. Она исчезла 15 октября в селе Ленинске.

Напомним, ранее сообщалось об инциденте, случившемся летом в Хабаровске. Пьяный мужчина убил незнакомца стамеской и поджег спрятанное под сухой травой тело.