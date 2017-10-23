Пьяный хабаровчанин убил незнакомца стамеской

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Хабаровск, 23 октября. Пьяный мужчина убил незнакомца стамеской в Хабаровске и поджег спрятанное под сухой травой тело.

Инцидент произошел в Индустриальном районе краевого центра 26 июня 2017 года. Пьяный 25-летний хабаровчанин передвигался на мопеде по проезжей части. Его остановил 42-летний мужчина, который также находился в состоянии алкогольного опьянения, с просьбой подвезти в магазин за спиртным, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

Водитель согласился, но незнакомый мужчина не смог залезть на мопед и упал на землю. Между мужчинами разгорелся конфликт, в ходе которого обвиняемый отобрал у нападавшего на него пассажира стамеску. Инструментом он нанес несколько ударов хабаровчанину в шею, который от полученных травм скончался на месте. Обвиняемый пытался скрыть следы преступления, он спрятал тело в кустах под сухим мусором и поджег. Мужчина полностью признал свою вину в совершении преступления.