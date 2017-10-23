Фура раздавила двух братьев в Хабаровском крае

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Хабаровск, 23 октября. Два брата попали под колеса большегруза в Хабаровском крае, один мужчина скончался на месте ДТП.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на участке трассы между селом Ильинка и Владивостокским шоссе. По предварительным данным известно, что двое мужчин ехали в машине, после «выстрела» колеса авто выбросило на проезжую часть. Братья решили поменять колесо на дороге, не выставив предупреждающие знаки. Фура Fredliner совершила наезд на людей, находившихся рядом с авто. 27-летний мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до прибытия сотрудников скорой помощи, его брат на данный момент находится в медицинском учреждении в тяжелом состоянии.