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Расчеты «Панцирей» провели успешные учения в Хабаровском крае
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    Расчеты «Панцирей» провели успешные учения в Хабаровском крае

    10:15  23 Октября 2017
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    Расчеты «Панцирей» провели успешные учения в Хабаровском крае

    Хабаровск, 23 октября. Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» Восточного военного округа в рамках учений в Хабаровском крае отразили нападение условных террористов. Согласно сценарию учений, на пути следования техники ВС РФ «террористы» устроили засаду.

    «Зенитчики отразили атаку условных террористов, применив штатное вооружение, в ходе учебного боя все нападавшие были уничтожены», — отчитались об успешном проведении учений в пресс-службе Восточного военного округа.

    Сообщается, что в ходе практической части учений военные также успешно преодолели условно зараженные участки местности. Прибыв к месту назначения, они выполнили нормативы по развертыванию зенитных ракетно-пушечных комплексов на неподготовленной местности. Были проведены и электронные пуски ракет, в результате чего все воздушные цели условного неприятеля были уничтожены.

     

    Автор: Федор Веснин
    #учения #панцирь-с #вво
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