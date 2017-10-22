Труп женщины со вспоротым животом обнаружили пожарники в Хабаровске

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Хабаровск, 22 октября. Труп женщины со вспоротым животом обнаружен бригадой спасателей во время ликвидации пожара в одной из квартир в Хабаровске.

По информации Newinform.ru, инцидент случился в пятиэтажке, расположенной на улице Трехгорной. Пожарная бригада в минувший четверг, 19 октября, получила сообщение о возгорании в одной из квартир. После того, как пожар был потушен, спасатели обнаружили труп 45-летней местной жительницы. Тело было изуродовано: рассечена грудная клетка и вспорот живот. Женщина была голой, а рядом с ней находились топор и нож.

По предварительным данным известно, что преступник пытался скрыть следы убийства и поджег квартиру, которую закрыл снаружи на ключ, что усложнило задачу пожарным службам: они попали в помещение через окно. Как сказали соседи, убитая женщина не имела постоянного места работы, а пенсию сожителя, который на момент преступления находился в психиатрической клинике, тратила на спиртные напитки.