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Подростки разбились в аварии на угнанном минивэне в Амурской области
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    Подростки разбились в аварии на угнанном минивэне в Амурской области

    9:28  22 Октября 2017
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    Подростки разбились в аварии на угнанном минивэне в Амурской области

    Благовещенск, 22 октября. ДТП, в котором пострадали восемь подростков, произошло вечером в субботу в Амурской области.

    Автомобиль под управлением 15-летнего подростка опрокинулся и врезался в дерево. В результате аварии пострадали восемь несовершеннолетних, 2001-2004 годов рождения.

    Как сообщил ТАСС сообщил главный врач благовещенской станции скорой помощи Игорь Никишов, подростки получили травмы средней тяжести, сейчас их жизни ничего не угрожает. Всего было госпитализировано шесть человек.

    «Одна девочка находится в реанимации, трое в травматологии, двое в неврологии. У них в основном травмы головы, костей. Пока никто прооперирован не был», — заместитель главного врача Ольга Смирнова.

    Установлено, что владельцем автомобиля является житель поселка Белогорье. По предварительной информации, ключи от машины мальчику, который управлял автомобилем, передал несовершеннолетний сын владельца минивэна. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

    Автор: Юлия Кошкина
    #дети #дтп #авария #пострадавшие
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