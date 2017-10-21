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В бюджет Хабаровского края внесены корректировки
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    В бюджет Хабаровского края внесены корректировки

    22:07  21 Октября 2017
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    В бюджет Хабаровского края внесены корректировки

    Хабаровск, 21 октября. На собрании депутаты законодательной думы Хабаровского края обсудили корректировки к закону «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Об этом сообщает пресс-служба парламента края.

    Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт внес в общей сложности 30 поправок к законопроекту. Было отмечено, что внесение изменений связано с несколькими факторами: увеличение налоговых и неналоговых доходов на основании уточненных данных главных администраторов доходов и крупнейших налогоплательщиков, изменение отдельных макроэкономических показателей и др.

    Отмечается, что доходы краевого бюджета предлагается увеличить на 3,305 млрд рублей, а расходы на 3,88 млрд рублей. Дефицит бюджета возрастет на 682,3 млн рублей.

     

     

     

     

     

     

    Автор: Дарья Смолина
    #хабаровск #законодательная дума хабаровского края
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