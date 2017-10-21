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Дети, рожденные в день Хабаровского края, получат памятную медаль
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    Дети, рожденные в день Хабаровского края, получат памятную медаль

    19:13  21 Октября 2017
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    Дети, рожденные в день Хабаровского края, получат памятную медаль

    Хабаровск, 21 октября. Дети, рожденные в день Хабаровского края, получат памятную медаль. Как стало известно, 20 октября, в день Хабаровского края, родилось 47 детей. Об этом информируют местные СМИ.

    Как сообщалось ранее пресс-службой правительства Хабаровского края, памятную медаль «Рожденному в день образования Хабаровского края» учредил губернатор края Вячеслав Шпорт в год 100-летия со дня образования органов ЗАГС России.

    Медаль выполнена из металла. На лицевой стороне изображен герб Хабаровского края, а на обратной – аист, который несет в клюве малыша.

    Отметим, что в регионе реализуется ряд мероприятий в области демографии. С 2011 года семьи, в которых родился или был усыновлен третий и последующий ребенок, имеют возможность получить региональный материнский капитал в размере 200 тыс. рублей.

    Автор: Дарья Смолина
    #дети #хабаровск #день хабаровского края
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