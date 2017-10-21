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«СКА-Хабровск» сыграл вничью с «Уфой»
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    «СКА-Хабровск» сыграл вничью с «Уфой»

    18:09  21 Октября 2017
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    «СКА-Хабровск» сыграл вничью с «Уфой»

    Хабаровск, 21 октября. В рамках 14-го тура чемпионата России по футболу 2017/2018 «СКА-Хабровск» сыграл вничью с «Уфой».

    Открыл счет на 11-й минуте матча игрок «СКА-Хабаровск» Александр Димидко. На перерыв команды уходили со счетом 2:0 в пользу хабаровчан. Удержать счет не удалось, Вячеслав Кротов на 54-й минуте забил гол, а на 72 оформил дубль. Счет матча 2:2. 

    Подопечные Сергея Семака занимают седьмую позицию в турнирной таблице, «СКА-Хабаровск», набрав 12 очков, расположился на 15 месте.

    Следующая игра у футбольного клуба «СКА-Хабаровск» состоится 29 октября на выезде. Им предстоит сыграть с «Краснодаром».

    Автор: Дарья Смолина
    #футбол #хабаровск #фк ска-хабаровск
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