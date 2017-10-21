Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Госдума может разрешить многодетным семьям парковаться на местах для инвалидов
Спорт
Каратисты Хабаровского края завоевали более 50 медалей на международном турнире
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Каратисты Хабаровского края завоевали более 50 медалей на международном турнире

    10:42  21 Октября 2017
    33

    Каратисты Хабаровского края завоевали более 50-ти медалей на международном турнире

    Хабаровск, 21 октября. Сборная команда Хабаровского края выступала на международном турнире по киокусинкай «Звезда Востока» и привезла домой более 50 медалей, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

    Турнир «Звезда Востока» проходил с 14 по 15 октября в городе Фуюань, Китай. На соревнованиях было более 250 спортсменов. Хабаровчане стали лидерами в общекомандном первенстве: 20 золотых, 21 серебряная и 16 бронзовых медалей.

    Сообщается, что в рамках «Звезды Востока» состоялся бой между Ни Чженом и Кириллом Псаревым, где победу одержал россиянин.

    Первенство стало первым официальным спортивным состязанием, которое организовано в рамках сотрудничества между организацией киокусинкай Хабаровского края и организацией киокусинкай Китая. Отметим, что киокусинкай — один из стилей карате.

    Автор: Дарья Смолина
    #китай #хабаровск #хабаровский край #киокусинкай
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Москва приветствует любые действия в борьбе с ИГИЛ — МИД РФ

        Москва приветствует любые действия в борьбе с ИГИЛ — МИД РФ

        9:08   21 Октября 2017
        134
        Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

        Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

        0:48   21 Октября 2017
        267
        СК РФ назвал две основные версии смерти актера Марьянова

        СК РФ назвал две основные версии смерти актера Марьянова

        20:16   20 Октября 2017
        934
        В Киеве митингующие готовы штурмовать полицейские баррикады

        В Киеве митингующие готовы штурмовать полицейские баррикады

        17:00   20 Октября 2017
        7941