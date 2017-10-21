Каратисты Хабаровского края завоевали более 50 медалей на международном турнире

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Хабаровск, 21 октября. Сборная команда Хабаровского края выступала на международном турнире по киокусинкай «Звезда Востока» и привезла домой более 50 медалей, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Турнир «Звезда Востока» проходил с 14 по 15 октября в городе Фуюань, Китай. На соревнованиях было более 250 спортсменов. Хабаровчане стали лидерами в общекомандном первенстве: 20 золотых, 21 серебряная и 16 бронзовых медалей.

Сообщается, что в рамках «Звезды Востока» состоялся бой между Ни Чженом и Кириллом Псаревым, где победу одержал россиянин.

Первенство стало первым официальным спортивным состязанием, которое организовано в рамках сотрудничества между организацией киокусинкай Хабаровского края и организацией киокусинкай Китая. Отметим, что киокусинкай — один из стилей карате.