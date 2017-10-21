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Названа причина задымленности в Хабаровском крае
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    Названа причина задымленности в Хабаровском крае

    10:12  21 Октября 2017
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    Задымленность в Хабаровском крае вызвана пожарами на пограничных территориях Китая

    Хабаровск, 21 октября. На территории Хабаровска наблюдается задымление сегодня, 21 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

    «Превышения предельно допустимых концентраций оксида углерода в пробах атмосферного воздуха не зарегистрировано»,  — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

    Сотрудники отмечают, что опасность пожара мала. Однако было зафиксировано много термических аномалий на пограничных территориях КНР. Тем не менее сотрудники МЧС обращаются к жителям Хабаровского края с просьбой не жечь сухую растительность, чтобы не усугубить ситуацию, увеличив концентрацию дыма в воздухе.

    Роспотребнадзор, ГУ МЧС России и Дальневосточный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды держат ситуацию под контролем. Каждый день несколько раз в сутки производят замеры проб воздуха.

    Автор: Дарья Смолина
    #хабаровск #дым
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