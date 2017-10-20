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Украина
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Общество
В Хабаровске 28 иностранцев получили гражданство России
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    В Хабаровске 28 иностранцев получили гражданство России

    23:26  20 Октября 2017
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    В Хабаровске 28 человек получили гражданство России

    Хабаровск, 20 октября. В Хабаровске иностранцам торжественно вручили документы, подтверждающие их российское гражданство, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

    28 человек получили гражданство России 20 октября. Сообщается, что с 1 сентября 2017 года вступил в силу ФЗ, который изменил процедуру принятия российского гражданства. По новому закону иностранец считается гражданином РФ только после торжественного принятия присяги.

    Согласно статистике в 2016 году российское гражданство получили 2221 человек, за девять месяцев 2017 года – гражданами России стали 1502 иностранца.

    Отдел по вопросам миграции отмечает, что процедура получения гражданства состоит из нескольких этапов, кроме этого важно знать русский язык, соблюдать правила и законы РФ.

     

    Автор: Дарья Смолина
    #хабаровск #паспорт #получение гражданства
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