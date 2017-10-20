По пути в Хабаровск хоккейный клуб «Амур» сыграет с «Сибирью»

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Хабаровск, 20 октября. Хоккейный клуб «Амур» проведет сегодня, 20 октября, завершающий матч выездной серии с «Сибирью», информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Матч состоится в 22:30 по хабаровскому времени. «Сибирь» отстает от «Амура» на три очка, однако у новосибирцев в запасе еще две игры. На данный момент «тигры» занимают 10-ю позицию в Восточной конференции. Последнюю игру «Амур» проиграл «Югре» со счетом 2:3.

На данный момент у команды «Сибирь» продолжается череда проигрышей: «Куньлунь» и «Салават Юлаев» обыграли новосибирцев со счетом 3:0, с «Адмиралом» клуб сыграл со счетом 2:4, а петербургский хоккейный клуб СКА одержал победу со счетом 3:2.

В прошлом сезоне «Сибирь» и «Амур» встречались два раза: победу в Хабаровске одержали новосибирцы со счетом 4:3, а в Новосибирске взяли реванш хоккеисты «Амура», победив соперника со счетом 3:1.