Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
В Сирии показали захваченные у ИГ танки и американские пушки
Спорт
По пути в Хабаровск хоккейный клуб «Амур» сыграет с «Сибирью»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    По пути в Хабаровск хоккейный клуб «Амур» сыграет с «Сибирью»

    13:08  20 Октября 2017
    58

    По пути в Хабаровск хоккейный клуб «Амур» сыграет с «Сибирью»

    Хабаровск, 20 октября. Хоккейный клуб «Амур» проведет сегодня, 20 октября, завершающий матч выездной серии с «Сибирью», информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

    Матч состоится в 22:30 по хабаровскому времени. «Сибирь» отстает от «Амура» на три очка, однако у новосибирцев в запасе еще две игры. На данный момент «тигры» занимают 10-ю позицию в Восточной конференции. Последнюю игру «Амур» проиграл «Югре» со счетом 2:3.

    На данный момент у команды «Сибирь» продолжается череда проигрышей: «Куньлунь» и «Салават Юлаев» обыграли новосибирцев со счетом 3:0, с «Адмиралом» клуб сыграл со счетом 2:4, а петербургский хоккейный клуб СКА одержал победу со счетом 3:2.

    В прошлом сезоне «Сибирь» и «Амур» встречались два раза: победу в Хабаровске одержали новосибирцы со счетом 4:3, а в Новосибирске взяли реванш хоккеисты «Амура», победив соперника со счетом 3:1.

    Автор: Дарья Смолина
    #хоккей #хабаровск #хк амур #хк сибирь
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков: Наблюдатели на границе не избавят жителей Донбасса от смертельной угрозы

        Песков: Наблюдатели на границе не избавят жителей Донбасса от смертельной угрозы

        13:53   20 Октября 2017
        36
        Саакашвили в Киеве: «Мы придем и заберем у Порошенко все деньги!»

        Саакашвили в Киеве: «Мы придем и заберем у Порошенко все деньги!»

        11:21   20 Октября 2017
        4781
        Телеканал RT в положенный срок не зарегистрировался в качестве иноагента в США

        Телеканал RT в положенный срок не зарегистрировался в качестве иноагента в США

        6:59   20 Октября 2017
        1838
        Пушков: Путин напомнил, что геополитическое насилие разрушает мировой порядок

        Пушков: Путин напомнил, что геополитическое насилие разрушает мировой порядок

        20:12   19 Октября 2017
        238