Губернатор Хабаровского края: вместе мы сможем решить самые смелые задачи

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Хабаровск, 20 октября. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поздравил земляков с 79-й годовщиной со дня основания края и рассказал о результатах деятельности региона, сообщает пресс-служба губернатора.

Глава Хабаровского края отметил результаты проектов, которые реализуются на территории региона. Вячеслав Шпорт подчеркнул, что приоритет в работе Правительства не только в увеличении основных производственных показателей, но и в улучшении сбалансированности, то есть качества экономического роста.

Губернатор Хабаровского края сообщил о хороших результатах во всех сферах деятельности. Он отметил, что среднемесячная зарплата в июле этого года составила 41 200 рублей, ведется жилищное строительство, и за восемь месяцев введено в эксплуатацию 143 тыс. кв. м жилья. Также Хабаровский край является одним из лидеров по числу поданных заявлений на выдачу дальневосточного гектара, и уже зарегистрировано 7 тыс. договоров.