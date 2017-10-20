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Губернатор Хабаровского края: Вместе мы сможем решить самые смелые задачи
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    Губернатор Хабаровского края: Вместе мы сможем решить самые смелые задачи

    10:17  20 Октября 2017
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    Губернатор Хабаровского края: вместе мы сможем решить самые смелые задачи

    Хабаровск, 20 октября. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поздравил земляков с 79-й годовщиной со дня основания края и рассказал о результатах деятельности региона, сообщает пресс-служба губернатора.

    Глава Хабаровского края отметил результаты проектов, которые реализуются на территории региона. Вячеслав Шпорт подчеркнул, что приоритет в работе Правительства не только в увеличении основных производственных показателей, но и в улучшении сбалансированности, то есть качества экономического роста.

    Губернатор Хабаровского края сообщил о хороших результатах во всех сферах деятельности. Он отметил, что среднемесячная зарплата в июле этого года составила 41 200 рублей, ведется жилищное строительство, и за восемь месяцев введено в эксплуатацию 143 тыс. кв. м жилья. Также Хабаровский край является одним из лидеров по числу поданных заявлений на выдачу дальневосточного гектара, и уже зарегистрировано 7 тыс. договоров.

    «Многое уже сделано в этом направлении, но работа продолжается, и, я уверен, вместе мы сможем решить самые смелые задачи!» — подчеркнул губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

    Автор: Дарья Смолина
    #хабаровск #вячеслав шпорт
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