Обновленный сквер получил Комсомольск-на-Амуре на день рождения Хабаровского края

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Хабаровск, 20 октября. Торжественная церемония открытия обновленного сквера в Комсомольске-на-Амуре прошла в день рождения Хабаровского края, 20 октября, об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В новом сквере, расположенном у гостиницы «Амур», установили уличное освещение, отремонтировали пешеходные дорожки, разбили цветники и посадили многолетние цветы. В сквере появились два арт-объекта: «Девушка на скамейке» и «Мужчина на скамейке». Также парк оснащен wi-fi.

Глава Комсомольска Андрей Климов сообщил, что подарок город получил благодаря президенту России Владимиру Путину, который дал старт программе по созданию комфортной городской среды.

Также было отмечено, что на работы по благоустройству было выделено из федерального и местного бюджета почти 120 млн рублей.