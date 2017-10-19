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Роспотребнадзор арестовал токсичную детскую мебель в Хабаровске
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    Роспотребнадзор арестовал токсичную детскую мебель в Хабаровске

    9:34  19 Октября 2017
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    Роспотребнадзор арестовал токсичную детскую мебель в Хабаровске

    Хабаровск, 19 октября. Детская мебель архангельской фирмы оказалась опасной для здоровья из-за повышенного содержания формальдегида.

    По информации регионального управления Роспотребнадзора, наложен арест на мебель, которую производит в Архангельске фирма «СКВ-Компани». Один из потребителей пожаловался на наличие запаха от купленной мебели, сотрудники Роспотребнадзора провели проверку и ряд экспертиз. Они установили, что не товар соответствует техническому регламенту таможенного союза и содержит повышенную концентрация формальдегида, который обладает токсическим действием на организм.

    Информация о нарушении направлена производителю. В настоящий момент недоброкачественный комод, который не прошел проверку Роспотребнадзора, оставлен в опечатанном магазине до решения суда.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #хабаровск
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