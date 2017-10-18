ВКС РФ в Хабаровске получили новый транспортный вертолет Ми-26Т

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Хабаровск, 18 октября. ВКС РФ в Хабаровском крае завершили приемку большого транспортного вертолета Ми-26Т для авиасоединения ВВО.

Пресс-служба Восточного военного округа сообщает, что Ми-26 является самым большим в мире серийно выпускаемым вертолетом. Машина способна перевозить до 20 тонн груза, включая крупногабаритный на внешней подвеске или в грузовой кабине.

Ведомство отмечает, что экипажи Восточного военного округа регулярно несут дежурство в Арктической зоне ответственности ВВО и доставляют грузы на отдаленные военные объекты министерства обороны России. Перелеты превышают дальность четырех тысяч километров. Грузы и личный состав доставляются на остров Врангеля и мыс Шмидта.