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ВКС РФ в Хабаровске получили новый транспортный вертолет Ми-26Т
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    ВКС РФ в Хабаровске получили новый транспортный вертолет Ми-26Т

    17:23  18 Октября 2017
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    ВКС РФ в Хабаровске получили новый транспортный вертолет Ми-26Т

    Хабаровск, 18 октября. ВКС РФ в Хабаровском крае завершили приемку большого транспортного вертолета Ми-26Т для авиасоединения ВВО.

    Пресс-служба Восточного военного округа сообщает, что Ми-26 является самым большим в мире серийно выпускаемым вертолетом. Машина способна перевозить до 20 тонн груза, включая крупногабаритный на внешней подвеске или в грузовой кабине.

    Ведомство отмечает, что экипажи Восточного военного округа регулярно несут дежурство в Арктической зоне ответственности ВВО и доставляют грузы на отдаленные военные объекты министерства обороны России. Перелеты превышают дальность четырех тысяч километров. Грузы и личный состав доставляются на остров Врангеля и мыс Шмидта.

    ВКС РФ в Хабаровске получили новый транспортный вертолет Ми-26Т

    Автор: Алексей Громов
    #вкс рф #хабаровск #вво #ми-26
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