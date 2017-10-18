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Сторож базы отдыха в Хабаровском крае застрелил товарища из винтовки
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    Сторож базы отдыха в Хабаровском крае застрелил товарища из винтовки

    15:17  18 Октября 2017
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    Сторож базы отдыха в Хабаровском крае застрелил товарища из винтовки

    Хабаровск, 18 октября. Сторож базы отдыха подозревается в убийстве своего собутыльника в Хабаровском крае.

    По информации пресс-службы СКР Хабаровского края, 40-летний сторож базы отдыха, расположенной на реке Катэн в районе имени Лазо, убил своего товарища во время пьяной ссоры. Инцидент произошел 16 октября текущего года. 27-летний сторож соседней базы отдыха пришел к подозреваемому в гости. Мужчины выпивали алкогольные напитки, после чего внезапно разгорелась ссора. Хозяин базы достал мелкокалиберную винтовку и выстрелил из нее в голову товарищу два раза. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

    Во время проведения следствия подозреваемый дал признательные показания. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи ведут проверку, после которой дело будет направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #хабаровск #винтовка #сторож
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