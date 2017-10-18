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В Хабаровске пропала женщина с двумя малолетними детьми
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    В Хабаровске пропала женщина с двумя малолетними детьми

    14:18  18 Октября 2017
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    В Хабаровске пропала женщина с двумя малолетними детьми

    Хабаровск, 18 октября. Инициированы поиски пропавшей жительницы Хабаровска и ее двоих малолетних детей.

    Сотрудники полиции и волонтеры займутся поисками 24-летней девушки Татьяны и ее двоих детей, Варвары в возрасте 2,9 лет и полуторагодовалого Богдана. Женщина и дети пропали 13 октября, но информация об этом поступила в правоохранительные органы 18 октября. В настоящее время уже проводятся проверочные мероприятия и собирается информация, отмечает руководитель ПСО «Амур-Поиск» Сергей Савельев.

    Известно, что пропавших последний раз видели 17 октября в районе улицы Ленинградской. Предполагается, что женщина с детьми покинула или только планирует уехать из Хабаровска.

    Мать детей Татьяна была одета в синие джинсы и черную блузку. На ней были светлые кроссовки и черная куртка. Двухгодовалая Варвара была одета в розовую куртку, красную шапку и сапожки, черные штаны. На ее брате Богдане была куртка цвета триколор (белый, синий, красный), синие джинсы, черные ботинки и темно-синяя шапка со светлыми вкраплениями.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #хабаровск #поиски
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