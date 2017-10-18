Хабаровские пожарные спасли из горящего барака восемь человек

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Хабаровск, 18 октября. Пожарные спасли 8 человек из охваченного огнем барака сегодня утром в Хабаровске.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, возгорание произошло сегодня утром, 18 октября, в деревянном бараке, расположенном по Проспекту 60 лет Октября. Было установлено, что горит внешняя стена на первом и частично на втором этажах. Пожарные службы прибыли в течение трех минут после получения сообщения о чрезвычайной ситуации. Пламя, охватившее территорию площадью 80 квадратных метров, удалось потушить спустя 40 минут. Сотрудники пожарно-спасательной службы эвакуировали восемь человек, которые находилась в бараке во время пожара.

В настоящий момент эксперты выясняют причины возгорания и устанавливают все обстоятельства произошедшего.