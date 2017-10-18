Родителям жестоко убитой в Хабаровске трехлетней девочки грозит пожизненный срок

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Хабаровск, 18 октября. Мать и ее сожитель избили, а затем задушили трехлетнего ребенка в Хабаровске, подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края, труп двухлетнего ребенка обнаружили случайные прохожие в начале июля во дворе дома по улице Краснореченской. На теле девочки обнаружили травмы различной степени тяжести. Следствием было установлено, что мать мертвой девочки и ее сожитель регулярно наносили телесные повреждения и травмы ребенку.

В день трагедии девочка плохо себя чувствовала, родители не стали вызывать медработников. Они избили ребенка, после чего сожитель матери задушил девочку. В настоящее время уголовное дело по факту убийства двухлетнего ребенка направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. Если суд признает виновными подозреваемых, то им грозит пожизненное лишение свободы.