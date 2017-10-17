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В Хабаровском крае отдали 7 тыс. бесплатных гектаров
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    В Хабаровском крае отдали 7 тыс. бесплатных гектаров

    16:20  17 Октября 2017
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    В Хабаровском крае отдали 7 тыс. бесплатных гектаров

    Хабаровск, 17 октября. Зарегистрирован 7000-й договор безвозмездного пользования земельным участком в рамках проекта «Дальневосточный гектар», об этом сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

    Участок владельца, который подписал 7000-й договор, расположен в километре от поселка Герби в Верхнебуреинском районе. Хозяин участка планирует вести личное подсобное хозяйство.

    Сообщается, что было подано 15810 заявлений на получение гектара через программу «НаДальнийВосток.рф» в Хабаровском крае. Десятая часть заявок — из других регионов России, лидирует по количеству заявлений на данный момент Москва (124).

    Автор: Дарья Смолина
    #хабаровск #дальневосточный гектар #хабаровский край
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