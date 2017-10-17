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Прокуратура Хабаровского края заблокировала восемь сайтов с запрещенной информацией
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    Прокуратура Хабаровского края заблокировала восемь сайтов с запрещенной информацией

    12:32  17 Октября 2017
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    Прокуратура Хабаровского края заблокировала восемь сайтов с запрещенной информацией

    Хабаровск, 17 октября. Прокуратура Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края провела мониторинг сети Интернет, в ходе которого выявила восемь нарушений, сообщается на официальном сайте прокуратуры края.

    В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники прокуратуры региона нашли восемь сайтов, которые размещают запрещенную информацию. Сообщается, четыре сайта предлагают приобрести свидетельства об успешной сдаче единого государственного экзамена(ЕГЭ), два сайта продают черную икру рыб редких видов, которые занесены в Красную книгу России. Также нашли два сайта по продаже водительских удостоверений.

    Прокуратура направила в суд восемь исков для устранения нарушений. Все иски были удовлетворены судом, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

    Автор: Дарья Смолина
    #хабаровск #прокуратура
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