Губернатор Хабаровского края поддержит инициативы молодежи

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Хабаровск, 17 октября. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт принял участие в работе XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходит в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.

Вячеслав Шпорт по приезде в Сочи посетил павильон Хабаровского края, где делегаты представили инновационные разработки: виртуальное путешествие в Хабаровский край с помощью VR-очков, создание моментального фото с оригинальным своим цветовым решением для SSJ-100.

На встрече с губернатором края молодежь поднимала разные актуальные вопросы.