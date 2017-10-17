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В Хабаровском крае при загадочных обстоятельствах умер тигренок
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    В Хабаровском крае при загадочных обстоятельствах умер тигренок

    10:01  17 Октября 2017
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    В Хабаровском крае при загадочных обстоятельствах умер тигренок

    Хабаровск, 17 октября. Тело амурского тигра нашли недалеко от регионального заказника «Бирский» Хабаровского края, сообщает пресс-служба центра «Амурский тигр».

    Погиб маленький тигренок. На место обнаружения тела выехали специалисты. Как сообщает директор Дальневосточного филиала центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, есть две версии случившегося.

    Первая: тигрица могла вести своего детеныша в другое место, но испугавшись людей или собак, она ускорилась, а тигренок, отстав от матери, стал искать ее и умер от истощения. Согласно второй, тигрица либо отказалась от малыша, либо с ней что-то произошло, детеныш стал искать маму и погиб. Точную причину смерти тигра удастся установить после вскрытия.

    Сообщается, при осмотре не было найдено ни следов человека, ни признаков огнестрельных ранений.

    Автор: Дарья Смолина
    #хабаровск #хабаровский край #амурский тигр
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