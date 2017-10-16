Виртуальное путешествие в Хабаровский край можно совершить на фестивале в Сочи

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Хабаровск, 19 октября. На XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, который сейчас проходит в Сочи, начал работу павильон Хабаровского края. Сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Хабаровский край, используя инновационные методы, решил показать с помощью VR-очков свою красоту. За семь минут можно совершить путешествие на Дальний Восток и увидеть красоты и достопримечательности Хабаровского края.

Отметим, что больше 600 человек уже завершили такое путешествие в первой день работы павильона, посвященному Хабаровскому краю.

Напомним, что XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит с 15 по 22 октября в Сочи.