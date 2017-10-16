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Виртуальное путешествие в Хабаровский край можно совершить на фестивале в Сочи
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    Виртуальное путешествие в Хабаровский край можно совершить на фестивале в Сочи

    20:53  16 Октября 2017
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    Виртуальное путешествие на фестивале в Сочи можно совершить в Хабаровский край

    Хабаровск, 19 октября. На XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, который сейчас проходит в Сочи, начал работу павильон Хабаровского края. Сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

    Хабаровский край, используя инновационные методы, решил показать с помощью VR-очков свою красоту. За семь минут можно совершить путешествие на Дальний Восток и увидеть красоты и достопримечательности Хабаровского края.

    Отметим, что больше 600 человек уже завершили такое путешествие в первой день работы павильона, посвященному Хабаровскому краю.

    Напомним, что XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит с 15 по 22 октября в Сочи.

    Автор: Дарья Смолина
    #хабаровск #xix всемирный фестиваль молодежи и студентов
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