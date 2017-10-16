Пропавшую девушку из Еврейского автономного округа будут искать в Хабаровске

В Избранное

Хабаровск, 16 октября. Девушку, которая пропала в середине сентября этого года в Еврейском автономном округе, будут искать в Хабаровске.

Сообщается, что 18-летняя девушка вышла из дома, сказав маме, что скоро вернется. Женщина начала беспокоиться и подала заявление на розыск.

«Территорию поиска решили расширить, потому что к нам поступила оперативная информация. После распространения ориентировок к нам позвонили и сообщили, что видели пропавшую в Хабаровске», — приводит «КП» слова руководителя поисково-спасательного отряда «Амур-Поиск» Сергея Савельева.

Основные приметы девушки: рост 165 см, длинные русые волосы. На спине есть шрам размером 5 см в районе почек и шрам на подбородке размером один см.

Девушка была одета в черные джинсы, короткую куртку салатового цвета с наклейкой в виде собаки, кроссовки салатового цвета, а также в серую толстовку с надписью.