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Пропавшую девушку из Еврейского автономного округа будут искать в Хабаровске
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    Пропавшую девушку из Еврейского автономного округа будут искать в Хабаровске

    19:19  16 Октября 2017
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    Пропавшую девушку из Еврейского автономного округа будут искать в Хабаровске

    Хабаровск, 16 октября. Девушку, которая пропала в середине сентября этого года в Еврейском автономном округе, будут искать в Хабаровске.

    Сообщается, что 18-летняя девушка вышла из дома, сказав маме, что скоро вернется. Женщина начала беспокоиться и подала заявление на розыск.

    «Территорию поиска решили расширить, потому что к нам поступила оперативная информация. После распространения ориентировок к нам позвонили и сообщили, что видели пропавшую в Хабаровске», — приводит «КП» слова руководителя поисково-спасательного отряда «Амур-Поиск» Сергея Савельева.

    Основные приметы девушки: рост 165 см, длинные русые волосы. На спине есть шрам размером 5 см в районе почек и шрам на подбородке размером один см.

    Девушка была одета в черные джинсы, короткую куртку салатового цвета с наклейкой в виде собаки, кроссовки салатового цвета, а также в серую толстовку с надписью.

    Автор: Дарья Смолина
    #хабаровск #поиск
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