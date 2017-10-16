Вылов лососевой путины в Хабаровском крае может быть ограничен на пять лет

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Хабаровск, 16 октября. Для восстановления популяции лососевой путины в Хабаровском крае могут запретить ее ловлю на пять лет, сообщает информационное агенство «Хабаровский край сегодня».

По решению комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб, возможность ловить рыбу для личного потребления дали жителям села Улика-Национальное с 13 по 17 октября этого года.

Пресс-служба правительства Хабаровского края сообщает, что на данный момент промысел осенней кеты закрыт во всех 17 районах края. Исключением стало село Улика-Национальное. Дело в том, что рыбы прошли необходимый маршрут, и вылов в этом районе не сможет повлиять на закладку икры.

Правительство края напоминает, что с 21 сентября введены ограничения на ловлю кеты, однако позже сообщили,что ловить рыбу будет можно с 2 по 10 октября.