В Хабаровске из-за аварии в системе ЖКХ без тепла остались 2 больницы и 3 школы

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Хабаровск, 16 октября. Из-за аварии в системе ЖКХ без тепла и горячей воды остались две больницы, три школы, а также 52 жилых дома.

Как сообщают местные СМИ, из-за прорыва горячего водоснабжения лишились благ цивилизации дома и социальные учреждения, расположенные в районе улиц Шевченко – Муравьева — Амурского – Запарина — Серышева.

В настоящее время на аварийном участке последствия ЧП устраняются, по планам, все работы должны быть завершены к окончанию светового дня.