«МАЗ» ушел под асфальт в центре Хабаровска

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Хабаровск, 14 октября. «МАЗ» провалился сегодня в асфальт в центре Хабаровска, сокрушаются очевидцы в социальных сетях.

По сообщениям очевидцев, инцидент произошел на пересечении Комсомольской улицы и Уссурийского бульвара в центре города. Грузовой автомобиль частично ушел под асфальт, продавив дорожное покрытие. В настоящее время информации о пострадавших не поступало. Происшествие случилось, по информации пользователей социальных сетей, когда автомобиль подъезжал к укладчику.

Напомним, дорожно-транспортные происшествия с участием грузовых автомобилей произошли в Воронежской области и Самаре: есть погибшие.