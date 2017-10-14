Рабочего убило порывом воды в Хабаровске

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Хабаровск, 14 октября. Мужчину убило мощным порывом воды 13 октября в Хабаровске.

Инцидент произошел в пятницу, 13 октября около Ледового дворца для хоккея с мячом «Ерофей» в Индустриальном районе, сообщают в пресс-службе краевого следственного управления СКР. Внезапно во время проведения работ в техническом колодце начал бить гейзер. В этот момент в коллекторе находился слесарь. Мощный удар потока воды отбросил мужчину на стену. Он сильно ударился головой, а после — захлебнулся.

По информации начальника городской поисково-спасательной группы Дениса Глотова, слесарь спустился в коллектор с пожарным гидрантом для того, чтобы проверить его работоспособность. Гидрант сорвало, из-под земли начал бить поток воды, рабочий погиб. Когда приехал отряд спасателей, то вода выбивалась из колодца на высоту около полуметра.

На данный момент следователи проводят проверку по факту данного происшествия выясняют все обстоятельства сучившегося.