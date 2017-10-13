Ребенок умер после посещения детского сада в Комсомольске-на-Амуре

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Хабаровск, 13 октября. Маленький мальчик почувствовал себя плохо в детском саду в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. Ребенка отвезли в больницу, однако спасти малыша не удалось, сообщили в главном управлении СК РФ по региону.

Ребенок сообщил в детском саду, что плохо себя чувствует. Малыша доставили в больницу Комсомольска-на-Амуре, однако мальчика спасти не удалось — он умер, передает «Свободная пресса».

«Для выяснения причины смерти ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», — отметили следователи.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали главного врача одной из магнитогорских больниц за взятку.