За вербовку в ИГ гражданина Киргизии приговорили к 4 годам колонии

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Хабаровск, 13 октября. К четырем годам колонии за вербовку в ряды запрещенной в РФ группировки ИГИЛ1 приговорен гражданин Киргизии.

Как сообщает Газета.ru, со ссылкой на пресс-службу прокуратуры, приговор иностранному подданному был вынесен Дальневосточным окружным военным судом в Хабаровске.

В ходе следствия и судебного разбирательства стало понятно, что гражданин 1994 года рождения сам является сторонником радикальных течений ислама. Вербовкой в «Исламское государство»1 он занимался в мае текущего года.

«Наказание ему назначено в виде четырех лет лишения свободы, без штрафа с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

1 Организация запрещена на территории РФ.