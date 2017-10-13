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За вербовку в ИГ гражданина Киргизии приговорили к 4 годам колонии
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    За вербовку в ИГ гражданина Киргизии приговорили к 4 годам колонии

    5:49  13 Октября 2017
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    За вербовку в ИГ гражданина Киргизии приговорили к 4 годам колонии

    Хабаровск, 13 октября. К четырем годам колонии за вербовку в ряды запрещенной в РФ группировки ИГИЛ1 приговорен гражданин Киргизии.

    Как сообщает Газета.ru, со ссылкой на пресс-службу прокуратуры, приговор иностранному подданному был вынесен Дальневосточным окружным военным судом в Хабаровске.

    В ходе следствия и судебного разбирательства стало понятно, что гражданин 1994 года рождения сам является сторонником радикальных течений ислама. Вербовкой в «Исламское государство»1 он занимался в мае текущего года.

    «Наказание ему назначено в виде четырех лет лишения свободы, без штрафа с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Константин Терехов
    #суд #иг #игил #хабаровск
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