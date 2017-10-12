Самолет из Хабаровска экстренно сел в Благовещенске из-за проблем с кондиционированием

В Избранное

Благовещенск, 12 октября. В аэропорту Благовещенска экстренную посадку совершил самолет, следовавший по маршруту Хабаровск-Тында.

Во время выполнения полета на борту самолета возникла неисправность в работе системы кондиционирования. Экипаж принял решение посадить судно в аэропорту Благовещенска.

Как сообщила РИА Новости представитель регионального минтранса, все службы аэропорта были готовы к принятию самолета. Борт сел в Благовещенске в 13.11 по местному времени (7.11 мск).