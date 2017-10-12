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Общество
Жители Хабаровска испугались сообщений в соцсетях о появившихся в городе педофилах
Общество
Жители Хабаровска испугались сообщений в соцсетях о появившихся в городе педофилах
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    Жители Хабаровска испугались сообщений в соцсетях о появившихся в городе педофилах

    1:11  12 Октября 2017
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    Жители Хабаровска испугались сообщений в соцсетях о появившихся в городе педофилах

    Хабаровск, 12 октября. Жители Хабаровска напуганы появившимися в соцсетях массовыми сообщениями о появлении в городе педофилов, преследующих детей. В полиции посоветовали не терять бдительности, но при этом и трезво оценивать ситуацию, не поддаваясь панике.

    В хабаровских группах в соцсетях родители и их дети активно обсуждают появившися сообщения о том, что в городе орудуют педофилы. В частности, жителей напугала история о растлителе малолетних, якобы замеченном в Северном микрорайоне города. Сообщения также поступали из Краснофлотского района и в поселка имени Горького.

    К примеру, по соцсетях ходит сообщение родителей, чью дочку до ужаса напугал неизваестный мужчина. Он преследовал девочку, пытался выяснить, где она живет и пообещал следить за ней и впредь.

    Как сообщил ИА AmurMedia старший специалист по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов, в полиции неоднократно сталкивались с подобными массовыми интернет-рассылками. Однако большинство сообщений не находили подтверждения. Блинов отметил, что часто сомнительная информация «начинает гулять по регионам, как вирус». 

    «В любом случае сотрудники полиции тщательнейшим образом проверяют каждое подобное обращение. Ни одно из них не остается без внимания», — заверил представитель полиции.

    Жители Хабаровска испугались сообщений в соцсетях о появившихся в городе педофилах

    Ранее «Газета.ру» сообщала о задержании в Хабаровске серийного педофила. По данным следствия, мужчина более 700 раз надругался над пятью приемными дочками. Преступления совершались с сентября 2012 по февраль 2017 года.

    Автор: Олеся Волкова
    #педофил #хабаровск #соцсети
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