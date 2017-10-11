Приют для бездомных появится в Хабаровске до конца этой недели

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Хабаровск, 11 октября. Приют для бездомных отроют на окраине Хабаровска 14 октября.

По сообщению пресс-службы правительства Хабаровского края, инициатором выступила хабаровская краевая общественная организация по поддержке малообеспеченных граждан «Милосердие». Помимо крыши над головой, людям без постоянного места жительства будет выделена одежда и предоставлена горячая еда. Кроме этого, у них будет возможность пообщаться с православным священником и психологом. Также отмечается, что бездомные получать возможность пройти санитарную обработку и сделать флюорографию.

Работать приют будет в осенне-зимний период с 19.00 до 08.00, переночевать там смогут не более 100 человек. Автобусы буду ежедневно выполнять рейсы от остановки «Автовокзал» в 20.00, от «Дендрария» — в 20.30 до приюта, расположенного на Красной Речке по улице Красноводская, дом 2.